معاون وزير الثقافة: كل الحرف التراثية تحافظ على هويتنا المصرية

قال الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة وخبير في الصناعات الثقافية، إن الصناعات الثقافية كمصطلح يضم فكرتي الإبداع والثقافة، ويندرج تحتها الفنون المرئية والأدائية والتراث، مشيرا إلى أن دول العالم كلها تولي اهتماما كبيرا بتلك الصناعات، ومصر تمتلك إرثا عظيما للغاية من الحرف التراثية، فمثلا صناعة الجلباب يختلف في الصعيد عن نظيره بأي محافظة أخرى، وهذا يعكس مدى التنوع الموجودة في حرفة واحدة فقط.

أهمية الحفاظ على الحرف التراثية

وأضاف «منجود»، خلال حواره عبر القناة الأولى، أن صناعة الجريد في سوهاج من الصناعات الأصيلة النادرة وتتواجد في أماكن محددة، وصناعة التلي بصورة المختلفة وما يحمله من تراث فكري وشعبي وتأكيد على الهوية المصرية، وينتشر بكل المحافظات، موضحا أن كل الحرف التراثية تحافظ على هويتنا وضروري الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

محافظة لها شكلها وأصولها يف الحرف

وأشار معاون وزير الثقافة، إلى أن كل محافظة لها شكلها وأصولها في الحرف التراثية، وبالتالي يتم الاستفادة منها، وهذا ما يحدث فعليا في كثير من المبادرات الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة، إذ يتم الحصول على الحرفيين ليعلموا غيرهم حتى لا تنقرض أي حرفة.