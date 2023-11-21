نائب محافظ الوادي الجديد تكافئ المشاركين في مشروع «ابدأ حلمك» بالخارجة

شاركت حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في حفل تخرج دفعة مشروع «ابدأ حلمك» في الخارجة، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح «هيبس» بالخارجة.

وأكّدت نائبة المحافظ على اهتمام المحافظة باحتضان المواهب المدربة من أبناء «ابدأ حلمك»، وبتخصيص مكافأة مالية لكل فرد من أفراد المشروع، مقدمة من المحافظ.

وتوجهت نائب المحافظ بالشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على الجهود المبذولة في الاحتفال بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، والمشروعات الثقافية وتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية من أجل توصيل الخدمة الثقافية للمحافظة.

ولفتت نائبة المحافظ إلى أهمية تطوير المحتوى الثقافي الذي يحدث في المواقع والهادف لبناء الإنسان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على تأكّيد أهمية بناء البشر.

وتحدثت عن المواهب الشابة في مشروع «ابدأ حلمك»، مؤكدة أن ما قدمه الشباب في العرض المسرحي الذي تمّ تقديمه في الحفل ونفذه شباب المشروع، يأتي نتيجة لجهود فريق قصور الثقافة القائمين على تنفيذ المشروع في الوادي الجديد، متحملين مشقة السفر من أجل تحقيق العدالة الثقافية، ليقدموا لنا فريق «ابدأ حلمك» من كوادر متمكنة بفضل التدريب الجاد الذي تلقاه المشاركين في المشروع على أيدي الخبراء المتخصصين في مجالات فنون المسرح.

وأكّدت أنَّ محافظة الوادي الجديد ستحرص على احتضان هذه المواهب المدربة والمتميزة، والاستفادة منهم من خلال الفعاليات المقبلة.