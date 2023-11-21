تسليم إنذارات للمتأخرين في سداد الإيجارات بأحياء بورسعيد

واصلت فرق العمل الميدانية بعدد من أحياء محافظة بورسعيد، تسليم إنذارات لعدد من أهالي الحي لتنبيه المتأخرين منهم عن سداد مستحقات الدولة، تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إنذارات بالسداد للمتأخرين

وأوضحت لمياء الجيار رئيس حي المناخ ببورسعيد، أنه تم تشكيل لجنة من إدارات حي المناخ لتسليم إنذارات لقاطني منطقة 6 أكتوبر السكنية بنطاق الحي، وتم التنبيه على المتأخرين عن سداد مستحقات الدولة، بضرورة السداد تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت رئيس حي المناخ أن حملات تسليم الإنذارات جاءت لمساعدة المواطنين على معرفة ما عليهم من متأخرات مستحقة، مناشدة إياهم بضرورة السداد لتفادي الإجراءات القانونية المتخذة في حالة تأخر السداد.

سيارة تحصيل متنقلة

كما قالت سمر الموافي رئيس حي الضواحي، إن حملة توزيع الإنذارات وتحصيل متأخرات إيجارات الوحدات السكنية واصلت أعمالها في عدد من المناطق السكنية لتوزيع إنذارات تنبيه بالسداد وتحصيل متأخرات إيجارات الوحدات السكنية، حيث تم المرور على منطقة التصنيع بالضواحي، بواسطة سيارة التحصيل المتنقلة، في إطار التيسير على المواطنين.

وأوضحت رئيس الحي أنه يتم تحصيل متأخرات إيجارات الوحدات السكنية وتوزيع الإنذارات على المواطنين الذين لم يقوموا بالسداد من قبل فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعة داخل نطاق الحي، لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية، وذلك تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية في حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين.

وأكدت رئيس حي الضواحي أن فريق تابع لإدارة الحجز الإداري بالحي يقوم بالمرور على الوحدات السكنية بالمنطقة لإعلامهم بقيمة المتأخرات المطلوب سدادها للوحدة وتوزيع إنذارات تنبيه بالحجز الإداري في حال تراكم هذه المديونيات المستحقة، موضحة أنه لا يتم الضغط على المواطنين للدفع، وإنما يتم إخبارهم للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد.