محافظ الأقصر يناقش مشكلات النقل السياحي وتحصيل مستحقات الدولة

ناقش محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بعض مشكلات السائقين بشركات النقل السياحي مع مصلحة الجمارك، مع اللجنة المشكلة تحت إشراف السيد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد أحمد جاب الله، وبرئاسة الدكتور هشام العدوي، ، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد هدى مغربي، و ثروت عجمي رئيس مجلس إدارة غرفة شركة السياحة بالأقصر، جاء ذلك خلال اجتماع عقد محافظ مع لجنة مكافحة التهريب الجمركي بمصلحة الجمارك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الأقصر، على مناقشة موقف الشركات مع لجنة التفتيش الجمركي بهدف وضع آلية لتحصيل مستحقات الدولة بالشكل الذي يحافظ على المال العام، ويضمن عدم تعطيل السيارات دون إلحاق الضرر بمصلحة الدولة أولاً، ثم مصلحة سائقي النقل السياحي، موضحاً أن اللجنة تسعى إلى متابعة السيارات المعفاة جمركياً ومراجعة أوامر التشغيل الصادرة، مؤكداً أن المحافظة مع كل ما تقرره الدولة من إجراءات قانونية لاستيفاء حقوقها.

مناقشة مشكلات سائقي النقل

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشاكل التي تواجه سائقي النقل السياحي، حيث طلبت الشركات منحها مهلة لتوفيق أوضاعها، وإيجاد حلول للمشكلات القائمة والعمل على حلها، فضلاً عن التواصل هاتفيا مع رئيس مصلحة الجمارك، الذي أكد حرصه على تقديم كامل الدعم وكافة أوجه المساندة للسياحة والعاملين في شركات النقل السياحي بالأقصر، لتشجيع الحركة السياحية وتحفيز نهضة الدولة.

التعاون الإيجابي

كما توجه «ألهم» بالتحية لأعضاء لجنة التفتيش على الإعفاءات الجمركية، ومتابعة سيارات النقل السياحي لحرصهم على سرعة التواصل والتعاون الإيجابي وجهودهم في حل أي مشاكل أو معوقات تواجه الشركات وتقديم الحلول السريعة، مشيدا بالجهود التي يبذلها رجال الجمارك للتيسير على المنتجين والمصدرين.