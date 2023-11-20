«الخارجية الأمريكية»: نرفض حكم حماس واحتلال إسرائيل لغزة بعد الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أبلغت إسرائيل بضرورة إيقاف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أمريكا: حماس لا يجب أن تحكم قطاع غزة

وتابعت الخارجية الأمريكية أن حماس لا يجب أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وإسرائيل لا يجب أن تحتل القطاع، وعلى الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة وليس للولايات المتحدة أن تحدد لهم ذلك.

وحدة غزة والضفة الغربية

وأوضحت أنها تطمح إلى وحدة بين غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية الحالية التي نقبل بها تماما لأداء هذا الدور.