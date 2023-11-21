«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من شبورة ضبابية صباح اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، على مدار الـ24 ساعة المقبلة، بالتزامن مع استمرار حالة الطوارئ، لحين انتهاء المنخفض الجوي، الذي تشهده مصر هذه الفترة.

وقال الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، في بيان، إن المحافظة تشهد اليوم، استقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين.

وأضاف البيان، أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار، اليوم، مع استمرار نشاط الرياح الباردة، وانخفاض درجات الحرارة ليلا، لتسجل العظمى على محافظة الإسماعيلية 25 درجة مئوية، والصغرى 18.

شبورة مائية على الطرق

وتشهد الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على محافظة الإسماعيلية، فيما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وأوضح البيان، أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا، تصل إلى حد الضباب، وأنها ستبدأ في التشكيل اليوم، من الساعة الرابعة فجرا، وتستمر حتى الصباح الباكر، وتبدأ في التلاشي تدريجيًا مع الساعة الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية.

وطالب البيان، بتجنب قيادة السيارة أثناء الشبورة، حتى تصبح الرؤية جيدة، مع اتباع تعليمات رجال المرور، حال الخروج على الطرقات في الساعات الأولى من الصباح.