«الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة غدا.. وتنصح المواطنين باصطحاب «الجاكيت»

كشفت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أن الأحوال الجوية تحسنت نسبيا اليوم الاثنين مع هدوء الرياح، باستثناء المناطق الشمالية التي ما زالت تشهد ارتفاعا للأمواج يصل لـ4 أمتار على ساحل البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الأتربة التي شهدتها معظم المحافظات أمس انتهت.

الأحوال الجوية تحسنت نسبيا اليوم الاثنين

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» إن الأمطار مستمرة اليوم على الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء، وتقل تدريجيا على المناطق الداخلية، وضعيفة جدا على القاهرة.

تحذير من شبورة كثيفة غدا

وتابعت: «من بعد ظهر اليوم سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية لتنتهي فرص الأمطار»، محذرة من شبورة كثيفة في الساعات الأولى من صباح الغد الثلاثاء.

نصائح مهمة من الأرصاد

وحول احتمالية تعطيل الدراسة خلال الأيام المقبلة في بعض المحافظات بسبب الأحوال الجوية، قالت «الأيام المقبلة ستشهد تحسنا حتى نهاية الأسبوع، ومن الوارد حدوث تقلبات جوية تتسبب في تعطيل الدراسة، لكم من المهم اصطحاب جاكيت احتياطي، وارتداء الملابس الخريفية».