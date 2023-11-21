خريطة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في فلسطين.. غارات جوية وقصف مدفعي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المناطق وشنت الغارات على مدار ساعات ليلة اليوم، حيث اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ونابلس وجنين شمال الضفة الغربية.

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف المناطق الشرقية بالقطاع

فيما شهد جنوب قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية المناطق الشرقية بالقطاع.

ودكت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عددا من القطاعات في غزة وقصف الاحتلال منزلا بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

غارات متفرقة على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وأجبرت قوات الاحتلال مصابي المستشفى الإندونيسي على إخلائه، في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال غارات متفرقة على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات قوية بين الفصائل والاحتلال بمدينة غزة، وقام طيران الاحتلال يقصف محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.