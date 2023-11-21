استشهاد 17 فلسطينيا بقصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها استشهاد 17 فلسطينيا بقصف لمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، هذا بجانب قصف قوات الاحتلال منزلا بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية، إنه لا وجود للأنفاق أو أسلحة بالمستشفيات، وما يٌروج له الاحتلال مجرد أكاذيب.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات

وأضاف أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة، لافتا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.

وتابع: «نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية»، موضحا إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.