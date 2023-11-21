«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تضم نازحين في الفالوجا

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تضم نازحين في الفالوجا بمخيم جباليا، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المناطق، وشنت الغارات على مدار ساعات ليلة اليوم، منها مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ونابلس وجنين شمال الضفة الغربية.

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف المناطق الشرقية بالقطاع

فيما شهد جنوب قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية المناطق الشرقية بالقطاع.

ودكت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عددا من القطاعات في غزة وقصف الاحتلال منزلا بخان يونس جنوبي قطاع غزة.