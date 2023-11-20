قوات الاحتلال تنتهك حرمة مصابي السرطان في الضفة الغربية المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة الاعتقالات التي تمارسها بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة دون أن تفرق بين شاب أو طفل أو مسن أو مريض بالسرطان او أسير محرر، واعتقل جنود الاحتلال، اليوم الاثنين، 50 فلسطينيا، بينهم 13 عاملا من قطاع غزة، وأسيرا محررا يدعى محمد زغير من القدس المحتلة، ومريض بالسرطان يدعى شاكر أحمد شاكر براهمة «47 عاما»، من مدينة أريحا.

مستوطنون يسرقون رؤوس ماشية شرق بيت لحم

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنون، اليوم، باحات «المسجد الأقصى المبارك»، من باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال وتجولوا في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، فيما منعت الشرطة، الشبان الفلسطينيين، من دخوله لليوم الـ43 على التوالي، كما هاجم مستوطنون، فلسطينيا يدعى إبراهيم عويضة سوارك «38 عاما»، وسرقوا عددا من رؤوس الماشية في برية تقوع، جنوب شرق بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت قوات الاحتلال، أغلقت في وقت سابق، حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، أمام حركة الفلسطينيين والمركبات بشكل كامل في الاتجاهين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وبمناسبة «اليوم العالمي للطفل»، قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ففي بيان، إن أكثر من 5 آلاف طفل، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب، استُشهدوا منذ بدء عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، داعية دول العالم ومؤسساته إلى حماية حق أطفال فلسطين وطلبة المدارس في الحياة وفي التعليم.

وكان المندوب الفلسطيني لدى منظمة الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قال في وقت سابق، إن فظائع وإرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة وإهانة للإنسانية، مشير في رسائل إلى كل من الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة والصين باعتبارها رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر الجاري، إلى تجاهل سلطات الاحتلال الدعوات لوقف إطلاق النار ودعوات الجمعية العامة والمجلس لهدنة إنسانية.

منصور: 17 منشأة تابعة لوكالة «الأونروا» تعرضت لهجوم مباشر

كما أشار منصور، إلى القصف الإسرائيلي على 3 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تأوي آلاف العائلات الفلسطينية النازحة، بشكل مباشر، مضيفا أن 17 منشأة تابعة للوكالة تعرضت لهجوم مباشر، فيما تأثرت 67 منشأة بالغارات الجوية والقصف الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 176 نازح فلسطيني وإصابة أكثر من 800.

ويبدأ وزراء خارجية مصر، السعودية، الأردن، وفلسطين، وقطر، وإندونيسيا، وتركيا، ونيجيريا، إضافة إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي» حسين طه، جولة زيارات رسمية إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي«روسيا-الصين-فرنسا-المملكة المتحدة-الولايات المتحدة الأمريكية»، في إطار التحرك العربي الإسلامي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ 11 نوفمبر الجاري.

وفي لبنان، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدداً من البلدات والقرى جنوب لبنان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.