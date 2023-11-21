القومي لثقافة الطفل يحيي يوم الطفولة باحتفالية في مستشفى الأطفال بالدمرداش

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، باليوم العالمي للطفل، وذلك بدء من أمس الاثنين 20 نوفمبر وحتى نهاية الشهر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

قافلة «عيالنا» تتوجه إلى مستشفى الأطفال بالدمرداش

وتضمنت الاحتفالية، قافلة «عيالنا» التي توجهت إلى مستشفى الأطفال بالدمرداش، لتقديم مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض الترفيهية والفنية، بالتعاون مع جمعية «مصر شريان الحياة» للتضامن بين أبنائنا الأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط، وسرطان الأطفال بعيادة الدم والأورام، مع أطفال غزة، وذلك لإدخال السرور والبهجة على الأطفال في يوم الطفولة العالمي.

عروض فرقة «كروكي» لعرائس الماريونت

وتضمنت القافلة عروض فرقة كروكي لعرائس الماريونت بقيادة المخرج خالد الخريبي، وعرض الأراجوز للفنانة جيهان محمد وملاغي أ. محمد عادل، وعرض المهرج للطالب معاذ محمد، وعرض لمسرح العرائس حكاية تيتو توتة للفنانتين إيمان صبري وحنان المفتي، كما تمّ تقديم مسابقات ثقافية محمد عادل عبدالغني.

جاء ذلك بالإضافة إلى الورش الفنية منها ورشة الرسم على الوجه، ورشة تاج ورد، ورشة اصنع لعبتك، ورشة تشكيلات ورقية، ورشة تلوين بوستر ضد الفساد، ورشة كارت معايدة ومعلومة صحية مفيدة.