اعتراف جديد لحكم مباراة «المسدس» في الدوري اليوناني بعد 5 سنوات.. ماذا قال؟

اعتراف خطير، أدلى به أحد الحكام اليونانيين، كشف عن مأساة تعرض لها خلال تحكيمه في إحدى المباريات منذ 5 سنوات، أدت لارتكاب الخطأ الأكبر في تاريخه المهني.

اعتراف خطير من حكم يوناني بشأن المباراة الأكثر جدلا في العالم

في عام 2018، وخلال إحدى المباريات المشبوهة بالدوري اليوناني، اقتحم مالك نادي من الناديين اللذين يلعبان اللقاء الملعب حاملًا مسدسا، ما جعل الحكم يرضخ للضغوط ويسمح باحتساب هدف غير صحيح.

جيورجوس كومينيس، كشف لموقع «betarades.gr»، أنه «شعر بالغثيان»، عندما هدد أشخاص خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.

ماذا حدث للحكم بعد المباراة الأشهر في الدوري اليوناني؟

وردا على سؤال عما إذا كان قد تسبب في تغيير النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا، والتي تم فيها إلغاء هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفا على عائلته، أجاب كومينيس: نعم.

وقال كومينيس: «لقد طاردت هذه اللقطة مسيرتي المهنية، ولكني كنت أعيش في خوف».

وأوضح: «كان بعض الأشخاص يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن، ولم أخبر أحداً من قبل بذلك».

وشهدت المباراة التي تعد من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني، اقتحام مالك باوك إيفان سافيديس أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجًا على إلغاء الهدف في الدقيقة 90.

وقال كومينيس إن مساعد الحكم قال له «الهدف كان تسللا»، موضحًا: «من يمكنه إلغاء الهدف هنا وسط جماهير باوك على أرضه».

وحكم على سافيديس، وهو رجل صناعة التبغ اليوناني الروسي والنائب الروسي السابق عن حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في البداية بالسجن لمدة 25 شهرًا مع وقف التنفيذ بسبب تلك القضية.

وفي مايو، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ، كما تم طرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من الواقعة.