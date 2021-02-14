أولمبياكوس يحتفظ بصدارة الدوري اليوناني رغم السقوط أمام باناثينايكوس 

شارك أحمد حسن كوكا، لاعب فريق أولمبياكوس، في هزيمة فريقه أمام باناثينايكوس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أثينا الأوليمبي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري اليوناني.

وشارك المهاجم المصري كبديل في الدقيقة 76، إلا أنه لم ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية لفريقه، ليخسر أولمبياكوس أول مباراة له هذا الموسم في الدوري اليوناني.

وافتتح باناثينايكوس أهداف المباراة مبكرًا عن طريق ماوريسيو في الدقيقة 6، ثم أحرز يونس سانكاري الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

وقلّص المهاجم المغربي يوسف العربي الفارق لأولمبياكوس في الدقيقة 82.

الهزيمة جمدت رصيد أولمبياكوس عند النقطة 57، لكنه لا يزال يتصدر الدوري، فيما ارتفع رصيد باناثينايكوس للنقطة 41 في المركز الثالث.

ويلتقي أولمبياكوس مع أريس في الجولة الثالثة والعشرون من الدوري اليوناني، فيما يلعب باناثينايكوس أمام بانيتوليكوس.

وكان أحمد حسن كوكا، لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني والمنتخب المصري، أكد أنه يحلم بالتواجد في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى سواء الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو أي دوري كبير من الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا.