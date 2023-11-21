«النواب» يبدأ جلسته المخصصة لمناقشة ملف «تهجير الفلسطينيين من غزة»

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتشهد الجلسة العامة، نظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

الأراضي الفلسطينية

يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة سابقة للمجلس، أكد أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا نتاج تاريخ طويل من الاستفزازات الإسرائيلية تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في الأراضي المُحتلة والانتهاكات المُستمرة للوضع القائم بالمُقدسات في مدينة القدس.

رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين

وشدد رئيس مجلس النواب، على رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.