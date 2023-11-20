مصطفى بكري: مجلس النواب يناقش 16 طلب إحاطة بشأن تداعيات غزة

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جلسة الغد هي ثاني جلسة تعقد من قبل المجلس في فترة قصيرة، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة والعدوان الإسرائيلي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مستدركًا: «تم عقد هذه الجلسة لمناقشات وطلبات إحاطة قدمها 16 نائبًا، معظم هؤلاء النواب يمثلون كل ألوان السياسة، وتم تقديم هذه الطلبات لمعرفة موقف الحكومة المصرية مما يحدث الآن وآليات المواجهة».

موقف الرئيس السيسي من مخططات التهجير

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث منذ بداية العدوان، وحذر من مخطط التهجير قائلًا: «لن نسمح أبدًا بتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، كما أن الحدود المصرية خط أحمر لا يمكن تجاوزه في أي حال من الأحوال»، وهذا الموقف المبدئي الذي عبَّر عنه الرئيس السيسي مع بداية الأزمة.

واستكمل: «في مقابل موقف الرئيس السيسي، كان هناك موقف إسرائيلي، وزير المالية الإسرائيلي الذي تحدث عن أمر تهجير الفلسطنيين، ورد عليه وزير الخارجية المصرية سامح شكري»، إن موقف الحكومة الإسرائيلية موقف خارج عن كل القوانين الإنسانية والدولية.