البرلمان العربي يتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية بشأن جرائم إسرائيل على غزة

أعلن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

مندوب دولة فلسطين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، وبحضور مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك.

الممثل الشرعي للشارع العربي

وأكد أن البرلمان العربي الممثل الشرعي للشارع العربي، والشكوى ستكون باسم الشارع العربي، ونؤكد أننا داعمون للإخوة في فلسطين، ونهدف إلى حشد الرأي العام العربي والعالمي لنصرة الشعب الفلسطيني.