البرلمان العربي: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية «همجية»

أدان البرلمان العربي تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، مؤكدا في بيان، مساء اليوم الأحد، أن هذه التصريحات الهمجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال، واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشدد على أن قوة الاحتلال ما كان أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها اعتراف رسمي من سلطة الإحتلال بإمتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميًا.

تصريحات الوزير الإسرائيلي إلياهو

وكان عميحاي إلياهو وزير التراث الإسرائيلي في حزب عوتسما يهوديت المتطرف، صرح بأن أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة إسقاط قنبلة نووية على القطاع، ولاقى ردود فعل سيئة في العالم.

وتأتي تصريحات الوزير إلياهو بالتزامن مع اقتراب دخول الحرب في غزة الشهر الثاني، إذ أسقط الاحتلال آلاف الضحايا بين شهداء ومصابين غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب تعطيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية عبر قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح.