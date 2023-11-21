جاسمين طه زكي تدعم نجوى إبراهيم بعد إصابتها بالسرطان: قدوة للجميع

وجهت الإعلامية جاسمين طه زكي رسالة خاصة إلى الإعلامية نجوى إبراهيم، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.

جاسمين طه زكي تدعم نجوى إبراهيم

وقالت جاسمين طه زكي في تصريحات لـ«الوطن»: «نجوى إبراهيم كبيرة القامة.. صغيرة الروح.. نقية القلب.. وقوية الشخصية والتأثير.. هي التي اجتمع على حبها واحترامها الجميع، كانت وستبقي دائماً مثالًا وقدوة وشعلة من النشاط والنور».

وأضافت: «عندما تراها على الشاشة أو تسمعها عبر الأثير أو تلتقيها في الحياة تحضنك بدفئها وبساطتها وتلقائيتها وبريق أعينها.. وتجذبك برشاقة كلماتها ورقة صوتها.. دمتي لنا أيقونة مشعة بالحياة والأمل لكي من الحب كله».

نجوى إبراهيم تعلن عن سبب عدم اعتزالها

كانت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، قالت في برنامجها «بيت العز» على إذاعة «نجوم إف ام»: «أنا ممكن اعتزل بدري شوية، يعني الأسبوع اللي جاي مش هتلاقوني، لأن خلاص زهقت، مش على آخر العمر أشوف ده كله، براحة على نفسكم».

وتساءلت: «إيه اللي يريحكوا، أعتزل؟ قولولي؟.. إيه اللي يريحكم كمان؟.. أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب، إيه اللي يفرحكم؟، مفيش حاجة حلوة تفرحكم؟، هدوا نفسكم والنبي، مش عشاني، أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بالكلام معاكم، حبوا بعض شوية».