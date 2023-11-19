نجوى إبراهيم ترد على منتقديها: «هدوا نفسكم.. عندي 80 سنة وهموت قريب»

ردّت الإعلامية نجوى إبراهيم على الانتقادات التي طالتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتها بالاعتزال وترك الشاشة والبقاء بالمنزل.

بماذا ردت نجوى إبراهيم على منتقديها؟

أعربت «نجوى» عن استيائها من تلك الانتقادات قائلة: «أول مرة اقرأ كومنتات كتير نزلت، يا نهار أبيض على الكلام اللي اتقال، أكتر من ربع التعليقات تحمل حالات غريبة، أنتم لازم تروحوا تتعالجوا، أنتم طيب عاوزني اعتزل ولا إيه؟ طب ما ضروري الواحد هيعتزل، هو أنا هفضل طول العمر أكلمكم؟».

هل تفكر نجوي إبراهيم في الاعتزال؟

وأضافت نجوى إبراهيم، في برنامجها الإذاعي «بيت العز»: «أنا ممكن اعتزل بدري شوية، يعني الأسبوع اللي جاي مش هتلاقوني، لأن خلاص زهقت، مش على آخر العمر أشوف ده كله، براحة على نفسكم».

واستنكرت تعليقات البعض بقولها: «فيه ناس بتستكتر على غيرها الابتسامة، وليه كل الناس اللي بتضحك يكون عندها ملايين، وربنا مديها طلة وقبول وحاجة كويسة، طيب ما تقولوا حاجة كويسة واتمنوا تكونوا زيهم».

وتساءلت بقولها: «إيه اللي يريحكوا، أعتزل؟ قولولي؟.. إيه اللي يريحكم كمان؟.. أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب، إيه اللي يفرحكم؟، مفيش حاجة حلوة تفرحكم؟، هدوا نفسكم والنبي، مش عشاني، أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بالكلام معاكم، حبوا بعض شوية».