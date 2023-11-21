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هزة أرضية بقوة 2.1 درجة تضرب وسط تركيا

كتب:

حسن رمضان
02:44 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية - صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية - صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا ظهر اليوم، على عمق 10 كيلومترات، وفق بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشفت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل هزة أرضية ضربت وسط تركيا، وقال إنّ بؤرة الهزة وقعت على مسافة 52 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة أديامان جنوب شرق  البلاد، وعلى مسافة 14 كيلومترا جنوب غرب بلدية دوجانشهير.

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بقلم حسن رمضان