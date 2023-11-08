هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية، مساء اليوم الأربعاء، بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 6 كيلومترات، وفقاً لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا على مسافة 62 كيلومتراً بين الغرب والشمال الغربي من «أديامان» جنوب شرق البلاد، و16 كيلومتراً بين الغرب والجنوب الغربي من منطقة «دوجانشهير».