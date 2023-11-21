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حملة «السيسي» الانتخابية تستعرض إنجازات الرئيس في ملف «قادرون باختلاف»

كتب:

محمد سعيد الشماع
03:02 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة «قادرون باختلاف».

وذكرت الحملة الرسمية، أنّ المجتمع الذي يقدر قيمة أبناءه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

 

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