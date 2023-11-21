وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة «جالوت 2» في المنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (جالوت -2) والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب محـمد هيثم حلى قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

وفي سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها على المستويات كافة، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع.

وأدار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال المنطقة الغربية العسكرية، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لجميع القضايا والموضوعات.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، كما فرض عددا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.