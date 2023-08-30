الفريق أول محمد زكي يلتقي بعدد من قادة القوات المسلحة (فيديو)

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من قادة القوات المسلحة، بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة، والوقوف على أساليب تطوير القوات المسلحة، ومسئوليتها الوطنية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

تناول اللقاء عرضًا تقديميًا لعدد من قادة القوات المسلحة، لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة، وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة، وطرق تطويرها وتحديثها بما يحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وألقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما استعرض عددًا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري، وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة، ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات.

كما ألقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيرًا لضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات.

وتضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023.

وفي نهاية اللقاء، تفقد وزير الدفاع معرضًا لهيئة الإمداد والتموين، والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده الهيئة بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه.