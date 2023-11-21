أمين الفتوى: النبي أوصانا بقراءة سورة المُلك لفضلها الكبير

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ قراءة سورة الملك وفضلها أوصتنا به السنة النبوية، مستنداً لحديث لرسول الله – صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ».

«عبد السميع»: فضل قراءة سورة المُلك كل ليلة

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه ورد في فضل قراءة سورة المُلك كل ليلة، بأنَّها منجية ومانعة وتشفع لصاحبها وتنجيه من عذاب القبر والنار وفضلها كبير.

فضل من يقرأ سورة المُلك في ليلته وتُقبض روحه

وتابع أمين الفتوى، «من أراد أن يتلطف به الله – عز وجل – عندما تُقبض روحه، وهي من أحرج لحظات الحياة، عليه الاستمرار على قراءة سورة المُلك كل ليلة، وذلك بالاستناد للحديث النبوي».

توقيت قراءة سورة الملك

وأوضح أنَّ توقيت قراءة سورة الملك لتحصيل فضلها وفقاً للسنة النبوية، يبدأ من الليل، أي من أذان المغرب، بمجرد رفع الأذان، ويستمر حتى قبل أذان الفجر، ويجوز خلال هذا الوقت الممتد قراءة سورة المُلك ليحصل العبد على الأجر والثواب الموعود».