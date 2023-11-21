محمود مسلم: مصر بذلت جهودا كبيرة لحسم صفقة تبادل الأسرى

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن اجتماع نواب الشعب مع رئيس الوزراء اليوم أكد مجددًا ما شدد عليه الرئيس السيسي من قبل؛ بأنه لا نزوح للشعب الفلسطيني ولا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو غيرها.

مسلم: لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

وأوضح «مسلم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كررها كثيرًا في مؤتمر القاهرة للسلام «لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر»، مشيرًا إلى أننا لا بد أن نُحيي أهل غزة على صمودهم واستمرارهم وتمسكهم بأرضهم في هذه الأجواء الصعبة والحرب التي تهدف في كل الأحوال إلى الإبادة، قائلا: «كل يوم يسقط شهداء في غزة ورغم هذه الجرائم، الشعب الفلسطيني متمسك بتواجده على أرضه».

الموقف الغربي تراجع كثيرًا

وتابع أن الموقف الغربي تراجع كثيرًا نتيجة للمظاهرات التي خرجت واجتاحت العالم تعاطفًا مع الفلسطنيين وضد هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية بعد أقل من ساعتين تتخذ قرارا بالهدنة للإفراج عن المحتجزين على مدار 3 أيام؛ كل يوم يتم استلام 10 من المحتجزين مقابل الإفراج عن 10 من الأسرى الفلسطينيين وهذا جرى بجهد مصري واضح.