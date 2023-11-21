رئيس الإمارات يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات

دعا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مجددا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق.

كلمة للرئيس الإماراتي

جاء ذلك وفقا لوكالة أنباء الإمارات «وام»/ في كلمة الشيخ محمد بن زايد خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة «بريكس» بشأن الأوضاع في قطاع غزة، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

إعادة إحياء عملية السلام

وأكد أن السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة في قطاع غزة هو إعادة إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس «حل الدولتين»، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بذل كل جهود المجتمع الدولي

وشدد على ضرورة بذل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة المتضررين والعمل على إيجاد بيئة من السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ومواصلة جميع الجهود؛ لضمان أن يصبح الحوار والتعايش السلمي طريقا للاستقرار في المنطقة.