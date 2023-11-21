استشهاد 10 أشخاص بينهم صحفيان في قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان كتب: أحمد شوقي 07:48 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 قصف لبنان أعلن مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، استشهاد 10 أشخاص بينهم صحفيان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: وسائل إعلام إسرائيلية تعترف بسقوط مئات الجرحى والقتلى بجباليا «القاهرة الإخبارية»: الاتفاق يشمل إطلاق 10 محتجزين مقابل الوقود وبعض الأسرى «القاهرة الإخبارية»: حكومة نتنياهو تجتمع اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى القاهرة الإخبارية: وقف إطلاق النار في غزة الخميس المقبل القاهرة الإخبارية لبنان قصف إسرائيلي إسرائيل بقلم أحمد شوقي