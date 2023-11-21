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استشهاد 10 أشخاص بينهم صحفيان في قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان

كتب:

أحمد شوقي
07:48 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
قصف لبنان

قصف لبنان

أعلن مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، استشهاد 10 أشخاص بينهم صحفيان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

 

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بقلم أحمد شوقي