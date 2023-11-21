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«القاهرة الإخبارية»: الاتفاق يشمل إطلاق 10 محتجزين مقابل الوقود وبعض الأسرى

كتب:

أحمد شوقي
06:35 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
قطاع غزة «أرشيفية»

قطاع غزة «أرشيفية»

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الجيش والشاباك والموساد يدعمون صفقة المحتجزين التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 80 محتجزًا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

وتابعت بأنّه سيتم إطلاق سراح ما يقرب من 10 محتجزين يوميًا، خلال وقف إطلاق النار، وأن الاتفاق يشمل إطلاق سراح الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة ويمكن أيضًا إطلاق سراح المواطنين الأجانب وفقًا لاتفاقات مع دول أخرى، مقابل السماح بدخول الوقود إلى غزة، وإطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين.

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بقلم أحمد شوقي