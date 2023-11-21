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البيت الأبيض: يجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها دون قيد أو شرط

كتب:

أحمد شوقي
07:53 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن يجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها دون قيد أو شرط، وأن الولايات المتحدة بدأت مراجعة تصنيفات الكيانات الإرهابية.

وأضاف أن أمريكا تقترب من التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع أن هناك 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية و20 ألف جالون وقود دخلت غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

 

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