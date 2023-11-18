رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البيت الأبيض: إرسال الوقود إلى غزة يجب أن يتواصل بشكل منتظم وبكميات أكبر

كتب:

مريم جاد
01:57 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية أن إرسال الوقود إلى غزة يجب أن يتواصل بشكل منتظم وبكميات أكبر.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان، موضحة أن طائرات الاحتلال أغارت على أطراف بلدات «جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب»، في القطاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار وقصفت مدفعيته، مناطق عديدة، إضافة إلى منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب وحولا بالقذائف المدفعية، كما تعرضت أطراف بلدات «رامية وبيت ليف وكفر كلا، وعديسة، ومركبا، وميس الجبل، وحول»، لقصف مدفعي إسرائيلي.

اقرأ المزيد:

متظاهرون يحتجون على دعم بايدن لإسرائيل.. أكفان وجثث أمام البيت الأبيض

البيت الأبيض ينفي موافقته على الاقتحام الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة

البيت الأبيض يدعو الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستشفيات والمرضى في غزة

البيت الأبيض: لا نؤيد قصف المستشفيات جوا ونرفض تبادل إطلاق النار داخلها

البيت الأبيض: التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول

باحث فلسطيني: الهدن المعلنة من البيت الأبيض تهدف إلى نزوح سكان غزة نحو الجنوب

البيت الأبيض: لا تسامح في الهجمات على القوات الأمريكية بسوريا
بقلم مريم جاد