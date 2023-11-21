«الخارجية الفلسطينية» تدين انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بيانا تدين فيه الانتهاكات والاعتداءات التي تنفذها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسيطنيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ومناطق جنوب الخليل ومسافر يطا وبيت لحم والهجوم المستمر على الطرق الرئيسية الواصلة بين محافظات الضفة الغربية.

منع الفلسطينيين من التنقل بحرية

وانتقدت الخارجية، في بيانها مساء اليوم، حرمان المواطنين الفلسطينيين من التنقل بحرية وكرامة على تلك الشوراع حيث تستغل إسرائيل الحرب على غزة للتصعيد بجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما يحمي الجيش الإسرائيلي المستوطنين أثناء هجومهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحدث طرد للفلسطيينيين من 16 قرية وتجمع بدوي في الضفة.

اجتياح مستمر للجيش الإسرائيلي

واجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية واستشهد 2000 شهيد بالتزامن مع تنفيذ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ من 45 يوم، وعملت إسرائيل على تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية واقتحام المخيمات بجانب التنكيل وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

تحميل إسرائيل المسئولية بشكل كامل

وحملت الخارجية الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم وعربدات ميلشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة، مع مطالبة المجتمع الدولي وكافة الدول بفرض عقوبات رادعة على الميليشيات ومن يدعمهم بالمال والسلاح في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.