«خارجية النواب»: مصر سيكون لها «رد حاسم» حال تمادي إسرائيل في تهجير الفلسطينيين

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء «تاريخية واستثنائية»، موضحا أن النقاش دار حول طلبات الإحاطة المقدمة حول التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة المخطط الخاص بالتهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تأكيد عدد من النقاط المهمة أبرزها أن مصر سيكون لها «رد حاسم» في حماية الأمن القومي حال تمادي الاحتلال الإسرائيلي في مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عن عدد من التأكيدات من جانب رئيس الوزراء المصري أن الأمن القومي المصري «خط أحمر»، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأن الحل العادل والشامل هو السبيل الأمثل لإقامة دولة فلسطين.

استعراض عدد من جهود الدولة المصرية

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء استعرض عددا من الإجراءات التي حدثت خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بمختلف التدابير، منها التنمية المتسارعة في سيناء بصورة شاملة؛ لإجهاد أي مخططات متعلقة بمحاولات تصفية القضية، أو توطين الفلسطيين في سيناء، فضلا عن تحدثه لعملية بناء الرأي العام الدولي التي خاضتها مصر عن طريق قنوات الدبلوماسية المختلفة.

وأكد التنسيق الكامل مع الأطراف العربية، وذكر تحديدا الأردن؛ لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية، والتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة، والتنسيق الكامل والشامل المستمر مع الجانب الأردني في هذه المسألة.