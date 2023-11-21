سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

أصبح السيناتور جيف ميركلي يوم الاثنين ثاني عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وكتب ميركلي على منصة «إكس»، (تويتر سابقا): «أدعو إلى وقف إطلاق النار – وقف لأعمال العدائية من قبل الجانبين».

ضرورة وقف إطلاق النار

وأضاف: «لكي يستمر وقف إطلاق النار والمفاوضات التالية يجب أن تتحقق أهداف أساسية أخرى، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وتدفق أعداد كبيرة من المساعدات الإنسانية».

وأدان ميركلي القتال وأكد أنه دعا في السابق إلى هدنة إنسانية لتسهيل المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن.

العمل على إنهاء القصف الإسرائيلي

كما دعا إسرائيل إلى إنهاء عمليات القصف ومعالجة التحدي الإنساني الفوري في غزة، وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم وإنهاء العنف ضد «القرويين الفلسطينيين».

وقال إن الأهم من ذلك هو أن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني بحاجة إلى إيجاد قادة يرغبون في العمل معًا.

دعوات أمريكية

وتأتي دعوة ميركلي بعد أن أصبح السيناتور ديك دوربين، ثاني أقوى ديمقراطي في مجلس الشيوخ، أول سناتور يدعم وقف القتال أوائل هذا الشهر في مقابلة على شبكة «سي إن إن».

ومع ذلك، اشترط دوربين أن تبدأ العملية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجومها المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأضاف أنه يجب بذل جهد للدخول في حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.