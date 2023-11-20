معلومات عن روزالين كارتر سيدة أمريكا الأولى السابقة.. رحلت عن عمر 96 عاما

توفيت روزالين كارتر، السيدة الأمريكية الأولى السابقة والناشطة الإنسانية التي ولدت في ولاية جورجيا ودافعت عن رعاية الصحة العقلية، وقدمت عدة مشورات سياسية مستمرة لزوجها الرئيس السابق جيمي كارتر، إذ رحلت أمس الأحد في منزلها في بلينز، بجورجيا، عن عمر ناهز 96 عاما، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فيما كرست روزالين كارتر حياتها؟

كرست كارتر نفسها للعديد من القضايا الاجتماعية خلال حياتها العامة، بما في ذلك البرامج التي تدعم موارد الرعاية الصحية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واحتياجات كبار السن.

وقالت «كارتر» في ندوة للصحة العقلية في عام 2003: «قبل خمسة وعشرين عامًا، لم نكن نحلم بأن الناس قد يتمكنون في يوم من الأيام من التعافي من الأمراض العقلية. أما اليوم فقد أصبح هذا احتمالًا حقيقيًا للغاية، وبالنسبة لمن عمل في قضايا الصحة العقلية طوال هذه المدة، فهذا تطور معجزة واستجابة لصلواتي».

إصابتها بالخرف

وكان أعلن مركز كارتر، أنه تم تشخيص إصابتها بالخرف، وقالت المنظمة في بيان: «إنها لا تزال تعيش بسعادة في المنزل مع زوجها، وتستمتع بالربيع في السهول وتزور أحبائها».

بيس ترومان، زوجة الرئيس هاري ترومان، هي السيدة الأولى الوحيدة التي عاشت بعد روزالين كارتر، وفقا لمكتبة السيدات الأوائل الوطنية، «توفي ترومان عام 1982، عن عمر يناهز 97 عامًا»، وكان جيمي وروزالين الزوجين الرئاسيين الأطول زواجًا في تاريخ الولايات المتحدة.

احترام واسع للعائلة

نالت عائلة كارتر الإعجاب بمشاريعها الإنسانية بعد مغادرتها البيت الأبيض، لقد كانوا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بمنظمة الموئل من أجل الإنسانية، التي تعتبرها المؤسسة الخيرية «دعاة لا يكلون، وجامعي تبرعات نشطين وبعض من أفضل متطوعي البناء العمليين لدينا».

حياتها

ولدت إليانور روزالين سميث في بلينز، جورجيا، في 18 أغسطس 1927، وهي الأولى من بين أربعة أطفال ربتهم أليثيا موراي سميث وويلبورن إدغار سميث، توفي والد روزالين عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وأصبحت والدتها خياطة لإعالة أسرتها، وأجبر فقدان والدها في هذه السن المبكرة روزالين على تحمل مسؤوليات إضافية إلى جانب والدتها، لكن الوحدة العائلية تمكنت من البقاء واقفا على قدميه.

دراستها

أنهت روزالين دراستها الثانوية والتحقت بكلية جورجيا الجنوبية الغربية، في عام 1945، بعد سنتها الأولى، ذهبت في موعد مع جيمي كارتر، صديق الطفولة للعائلة الذي كان في موطنه من الأكاديمية البحرية الأمريكية.

قال جيمي كارتر لوالدته بعد نزهة أولى لهما: «إنها الفتاة التي أريد الزواج منها»، وذلك وفقًا لسيرة ذاتية جمعتها الجمعية التاريخية للبيت الأبيض.

زواجها من كارتر

تزوجا في العام التالي، في 7 يوليو 1946، وانتقلا إلى نورفولك، فيرجينيا، وهو أول مركز عمل لجيمي بعد التخرج؛ لكن الحياة كعائلة تابعة للبحرية كانت تعني أن عليهم التنقل بشكل متكرر.

وُلد كل من أطفالهم الأربعة في ولايات مختلفة: جون ويليام في فرجينيا، وجيمس إيرل الثالث في هاواي، ودونيل جيفري في كونيتيكت، وإيمي لين - ابنتهم الوحيدة - في جورجيا، وتولى كارتر منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من عام 1977 حتى عام 1981.