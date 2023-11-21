جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل الضغط على حماس حتى تحقيق أهداف الحرب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنهم سيواصلون الضغط على حماس حتى تحقيق أهداف الحرب، ومنها إعادة المختطفين.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، بأنّ رئيس أركان الجيش زار قواتنا في غزة اليوم، وأكد أولوية إعادة المختطفين، كما أتممنا تطويق منطقة جباليا وعمقنا توغلنا في حي الزيتون».

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: «استهدفنا منشآت عسكرية وورشا لتصنيع السلاح في لبنان ردا على هجمات حزب الله، وأبلغنا 390 من أسر الجنود بقتلهم في المعارك حتى الآن، وهناك تقدم بخصوص اتفاق المختطفين، ونحن نخوض حربا طويلة والهدنة جزء منها وسنحافظ على إنجازاتنا»، موضحًا أننا نسعى من خلال الحرب للقضاء على حماس وردع أعدائنا وتأمين الحدود، كما أن الحرب طويلة وهناك مراحل كثيرة وأهداف سنعمل على تحقيقها.