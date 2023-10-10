المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الدعم الأمريكي قد يحول دون تصعيد إقليمي

قال مُتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنَّ نشر حاملة طائرات أمريكية قرب إسرائيل خلال مُواجهاتها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد يحول دون حدوث تصعيد إقليمي، مُضيفًا أن إسرائيل ستحصل أيضًا على إمدادات أمريكية لمنع حدوث نقص في المستقبل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، للصحفيين «عندما يمر هذا الظل الأمريكي، فإن ذلك يبعث برسالة، ربما إلى أفراد في أماكن أخرى، بأن يبقوا بعيدين عن الأمر».

وردًا على سؤال حول الإمدادات الدفاعية الأمريكية المحتملة، قال دون الخوض في تفاصيل سيكون «هناك بعض العتاد».

وأضاف «من المحتمل في مرحلة ما أن نكون موزعين على عدة جبهات إذا اتسع نطاق الأمر».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.