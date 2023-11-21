«رياضة الغربية» تنظم دورة تدريبية للتغلب على التسويف وتعليم الذات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم، دورة تدريبية بعنوان «التسويف وتعليم الذات»، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

نفذت الدورة التدريبية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، وتهدف إلى تدريب الشباب على كيفية التغلب على التسويف، وتنمية مهاراتهم الذاتية.

ما هو التسويف؟

بدأ التدريب بتعريف التسويف، بأنه صعوبة إقناع النفس بالقيام بالمهام الواجب إتمامها أو الرغبة في القيام بها، وذلك بدلًا من العمل على المهام الضرورية، وممارسة أنشطة أخرى.

كما أشار التدريب إلى أن التسويف شكل من أشكال فشل تنظيم الذات، يتميز بالتأخير غير العقلاني للمهام على الرغم من العواقب السلبية المحتملة لذلك.

وأكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الوزارة تحرص على دعم الشباب ومشاركتهم في جميع فعالياتها، وحث روح التعاون والمشاركة من خلال الأعمال التطوعية.

وأضاف أن الوزارة توفر الفرصة أمام الشباب للتعرف على العديد من التساؤلات، التي تدور في أذهانهم من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والتي تحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب استغلال مهارات التعليم بالطريقة الصحيحة، والاستفادة من متخصصين في علوم الكمبيوتر والتصميمات واللغات، وتعلم كيفية الاعتماد على النفس وتنمية المهارات الأساسية.