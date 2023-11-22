بعد إقرار قانون التصالح الجديد.. 7 إجراءات ضرورية لتقديم طلب تصالح

أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي تضمن مجموعة من التسهيلات للمواطنين ، وذلك بعد ثبات التجربة العملية وجود بعض الإشكاليات في تنفيذ القانون السابق، والتصالح في مخالفات البناء يهم ملايين من المصريين لأنه يقنن أوضاع المباني المخالفة مع الحكومة بصورة تناسب كل الأطراف.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وبعد إعلان التسهيلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، يتساءل عدد كبير من المواطنين حول ما هي الآليات التي يجب أن يتبعها في حال رغبة أحدهم في إجراء تصالح في أحد الأبنية المخالفة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية آليات إجراء تصالح، ومنها:

1- وفقا لقانون التصالح، يتم تقديم طلب تصالح للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة.

2- الالتزام بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

3- الالتزام بسداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه.

4- ويجب على مقدم الطلب دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولا لـ2500 جنيه، وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

5- حال قبول طلب التصالح، يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

6- دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية للمصالحة، ويمكن تقيسط قيمة التصالح على مدار 5 سنوات، وفقا للقانون الجديد.

7-يحصل مقدم طلب التصالح على قرار نهائي بتسوية المخالفات، وذلك بعد دفع قيمة التصالح المنصوص عليها.