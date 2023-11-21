ما هي أنواع مخالفات البناء.. 3 حددها قانون التصالح

حظر قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، أعمال البناء في بعض الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، والأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وبخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء الذي انتهى مجلس النواب من الموافقة النهائيه عليه، نص القانون في المادة 3 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

وبموجب قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنّه لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ويحق لصاحب المخالفة التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، كما أجازت لكل من رفض طلبه المقدم للتصالح طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون الجديد.