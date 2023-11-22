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متحدثة الخارجية الفرنسية لـ«القاهرة الإخبارية»: موقف باريس من الحرب على غزة واضح

كتب:

منى صلاح
07:26 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن موقف فرنسا من الحرب على قطاع غزة واضح للغاية، مشيرة إلى ضرورة إعداد هدنة فورية ودائمة، ومن ثم العمل على وقف إطلاق النار، والعمل على معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.

«لوجندر»: الصورة في غزة فظيعة

وأضافت «لوجندر»، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم لقناة القاهرة الإخبارية، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الصورة في غزة فظيعة، وهناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن الحرب على قطاع غزة تذكرنا بضرورة العمل من منظور سياسي يلبي تطلعات إسرائيل، وكذلك تطلعات الشعب الفلسطيني السياسية.

الكثير من القتلى المدنيين

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إلى أنَّ هناك الكثير من القتلى المدنيين، وهجمات ضد البنية التحتية للمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني، وعلى تل أبيب الالتزام بالقانون الدولي.

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