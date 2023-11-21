400 مريض في المستشفى الإندونيسي في غزة يعانون أوضاعا كارثية (صور)

قدمت صفحة المستشفى الاندونيسي في غزة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشكر لجميع الطواقم الطبية التي تعمل في ظل ظروفا استثنائية، مستعرضةً العديد من الصور الملتقطة من داخل المستشفى التي تكشف الأوضاع الكارثية داخلها من نقص في الموارد والمستلزمات نفاد للوقود في ظل القصف المستمر.

المستشفى الاندونيسي في غزة تشكر الأطقم الطبية

ونشرت الصفحة الرسمية لـ المستشفى الإندونيسي في غزة منشورا كشفت فيه عن الأوضاع داخل المستشفى، إذ يظهر العاملون وهو يهتدون بكشافات الهواتف المحمولة لتقديم الرعاية للمرضى.

وكتبت صفحة المستشفى: «العاملون في مستشفى الاندونيسي واصلوا عملهم رغم حصار المستشفى واستهدافه ونفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء وشح الطعام ومياه الشرب.. يعملون في ظروف استثنائية وقاسية لا يمكن وصفها.. كل التحية والشكر والتقدير لكافة العاملين بالمستشفى الإندونيسي.. إليكم تُرفع القبعات احتراما وتقديرا».

400 مصاب لا يزالون داخل المستشفى

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت بقاء نحو 400 مصاب في المستشفى الإندونيسي في غزة، وذلك بعد إجلاء نحو 100 مصاب ومريض آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر الواقعة في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إذ تجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بالدبابات، وسط تجدد للقصف على محيط المستشفى.