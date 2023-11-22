لماذا يعتزم نتنياهو عرض وزراءه على جهاز كشف الكذب؟.. الخيانة كلمة السر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضاق صدره من المعلومات المسربة عن طريق أعضاء حكومته، وأنه قرر اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه المشكلة، واعتماده على اختبار كشف الكذب للوزراء، نقلا عن صحيفة «إسرائيل هيوم».

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية والأدب العبري، إن نتنياهو يحاول بقدر الإمكان أن يمنع تسريب معلومات من قبل الحكومة الإسرائيلية، لأن هناك أكثر من وزير للحكومة يسرب المعلومات للصحافة، ما يؤثر ذلك على وضعه السياسي والحرب، وأيضًا بالإضافة إلى مفاوضات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

ضغط الأهالي على نتنياهو

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بسبب تسريب اتفاق وقف إطلاق النار ونقل الأسرى بدأت الأهالي بالاحتجاج والتظاهر للضغط عليه من أجل التصريح والموافقة على ذلك، لذا أمر نتنياهو بتسريع إقرار قانون جديد يتعلق بالاختبار.

وأشار إلى أنه في حال إقرار التشريع من مجلس الوزراء والذي من المقرر أن يعقد خلال الـ24 ساعة المقبلة، سيتمكن من إجراء التحقيقات مع الوزراء، وإخضاعهم لاختبار كشف الكذب.