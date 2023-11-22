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حملة الرئيس السيسي تستعرض أبرز تصريحاته أمام «البريكس» عبر الفيديو كونفرانس

كتب:

محمد سعيد الشماع
02:21 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام قمة مجموعة البريكس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وفي سياق مختلف، كانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية، شاركوا في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الإسكندرية، أمس الثلاثاء.

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