عاجل.. أحمد فتوح يجتمع بلاعبي الأهلي بعد انتهاء معسكر المنتخب.. ما القصة ؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل لقاء أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، أمس، مع لاعبي النادي الأهلي في افتتاحية أحد الملاعب الخماسية لحسين الشحات، لاعب النادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «أمس حسين الشحات كان بيفتتح ملعب خاص به في مدينة السلام، وفتوح من سكان هذه المنطقة، وتواجد فتوح مع لاعبي الأهلي هناك من أجل مجاملة حسين الشحات بشأن بمناسبة افتتاحه هذا المشروع، ولكن متربطش هذا الأمر بحاجة تانية سألنا ناس كتير قالوا مفيش حاجة».

أنباء تربط اسم فتوح بالنادي الأهليوكانت أنباء عديدة ربطت اسم أحمد فتوح بالنادي الأهلي، ما تسبب في قلق كبير لشريحة كبيرة من جماهير نادي الزمالك التي ترغب في استمراره وعدم انضمامه للغريم التقليدي.

فيما تبحث أندية عديدة سواء مصرية أو خليجية ضم لاعب المنتخب الوطني كونه أحد أهم الأظهرة في أفريقيا بالوقت الحالي

كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي الأبيض رفض عرضا من نادي أحد السعودي لضم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق.

وأكد ذات المصدر، أن نادي أحد السعودي، تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب مقابل 500 ألف دولار يحصل عليها النادي الأبيض.

وشدد ذات المصدر، على أن مجلس إدارة نادي الزمالك رفض العرض المقدم من العرض السعودي، وطلب الحصول على مبلغ 2 مليون دولار.

فتوح على رأس المعاقبين في نادي الزمالكوكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر عقوبة صارمة بحق الثلاثي أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي في وقت سابق، وذلك على خلفية ما بدر من الثلاثي خلال معسكر الفريق الأبيض قبل مواجهة زد ببطولة الدوري، حيث أعلن النادي الأبيض إيقاف الثلاثي مع عرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.