اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وسقط 6 شهداء في استهداف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأعلن أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عبر تيليجرام في مساء الثلاثاء، عن وفاة الإسرائيلية «حنا كتسير» التي كانت محتجزة لديهم منذ عملية طوفان الأقصى الشهر الماضي، وفقًا لما أفادت وكالة «رويترز».

إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لأسباب إنسانية

وفي بيانه، أكد أبو حمزة أنهم سابقاً أعربوا عن استعدادهم لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيلية لأسباب إنسانية، ولكن بسبب مماطلة العدو، تسبب ذلك في فقدان حياتها.