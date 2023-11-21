قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا شرق القدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلا في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة حملة الاعتقالات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال السعات القليلة الماضية، في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة إلى 45 فلسطينيا

سياسيا، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي جمع بين الرئيسين، ضرورة تجنب المزيد من تدهور الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين، وقالا إن حل الدولتين هو الطريق الأساسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي العراق، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن بلاده مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة، مؤكدا خلال استقباله سفير فلسطين لدى «بغداد» أحمد الرويضي، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما سلم السوداني، خلال اللقاء، رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة فلسطين وشعبها، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.