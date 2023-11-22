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وزير الخارجية البريطاني: اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة مهمة

كتب:

هانى حسن
09:59 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن أنّ اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خطوة مهمة.

وأعلنت قطر في وقت سابق، أنّ الهدنة الإنسانية في غزة لمدة أربعة أيام تمت بوساطتها ومصر وأمريكا، وأنّ الإعلان عن وقت بدء الهدنة سيكون خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وستستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأضافت أنّ عدد المفرج عنهم سيزيد في المراحل اللاحقة من تنفيذ الاتفاق.

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