وزير الخارجية البريطاني: اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة مهمة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن أنّ اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خطوة مهمة.

وأعلنت قطر في وقت سابق، أنّ الهدنة الإنسانية في غزة لمدة أربعة أيام تمت بوساطتها ومصر وأمريكا، وأنّ الإعلان عن وقت بدء الهدنة سيكون خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وستستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأضافت أنّ عدد المفرج عنهم سيزيد في المراحل اللاحقة من تنفيذ الاتفاق.