الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة.. ويطالب بالتوصل إلى حل شامل للقضية

رحب محمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، مطالبا بالتوصل إلى حلول شاملة للأزمات مع إسرائيل، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

ومن ناحية أخرى، شكرت وزارة الخارجية الأمريكية، القيادة المصرية لجهودها في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة، مرحبة بالاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح 50 محتجزا منذ 7 أكتوبر بينهم مواطنون أمريكيون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: «ما توصلنا إليه اليوم هو نتاج السعي الدبلوماسي الدؤوب والجهود المكثفة لوزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة».

وتابع بلينكن، أنه على الرغم من أن هذه الصفقة تمثل تقدما كبيرا، إلا أن بلاده لن تهدأ لطالما استمر مواطنون تحت الاحتجاز في غزة، مؤكدا أن أولويته القصوى هي سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج، مؤكدا أنه يواصل جهوده لضمان إطلاق سراح كل محتجز ولم شملهم سريعا مع عائلاتهم.